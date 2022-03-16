أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة، 07 تجار مخدرات وأحبطت محاولات إدخال كميات ضخمة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تُقدر بـ 17 قنطار من الكيف المعالج

وحسب بيان لوزارة الدفاع، فقد تم توقيف 31 تاجر مخدرات آخرين وضبط مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف ومسدس آلي وكمية من الذخيرة، بالإضافة إلى 37 كيلوغرام من الكيف المعالج و مليون و55707 قرصا مهلوسا تم ضبطها خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية الأخرى.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وعين ڤزام وجانت وتندوف، 326 شخصا وضبطت 16 مركبة و168 مولدا كهربائيا و137 مطرقة ضغط و12 جهاز كشف عن المعادن وكميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب

في حين تم توقيف 05 أشخاص آخرين وحجز 15 بندقية صيد و78735 خرطوشة بالإضافة إلى 37 قنطار من مادة التبغ و36.5 طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب، وهذا بكل من برج بوعريريج والوادي وبسكرة وباتنة وتيزي وزو وعين ڤزام.

في سياق متصل، أحبط حراس الحدود محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تُقدر بـ 21408 لتر بكل من تمنراست وتبسة والطارف وسوق أهراس

فيما تم توقيف 293 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من جانت وتلمسان وعين صالح وأدرار وبشار وورڤلة.

رمزي أحمد توميات

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