توقيف 36 تاجر مخدرات وحجز أزيد من 5 قناطير من الكيف المعالج

توقيف 36 تاجر مخدرات وحجز أزيد من 5 قناطير من الكيف المعالج

أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة، 17 تاجر مخدرات، حسبما أفادت به وزارة الدفاع الوطني في بيان لها.

ووفقا لنص البيان، فقد تم احباط محاولات إدخال كميات كبيرة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تُقدر بـ 05 قناطير و72 كيلوغرام من الكيف المعالج.

في حين تم توقيف 19 تاجر مخدرات آخرين وضبط 138717 قرصا مهلوسا خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية الأخرى.

من جهة أخرى وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وعين ڤزام وجانت، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، 101 شخصا وضبطت 24 مركبة و104 مولدا كهربائيا و115 مطرقة ضغط وكميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

في حين تم توقيف 07 أشخاص وضبط 05 بنادق صيد و3000 خرطوشة و11521 وحدة من مختلف المشروبات و51.7 طن من النفايات النحاسية و30 طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب، وهذا بكل من ورقلة والوادي وعين ڤزام وباتنة وخنشلة والشلف والبويرة ومسيلة.

كما أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني محاولات تهريب كميات ضخمة من الوقود تُقدر بـ 98348 لتر بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وتبسة والطارف وسوق أهراس.

رمزي أحمد توميات

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