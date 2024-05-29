توقيف 323 شخصا ينشطون في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن ڨزام، 323 شخصا وضبطت 32 مركبة و245 مولدا كهربائيا و 144 مطرقة ضغط و15 جهاز للكشف عن المعادن، خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 28 ماي الجاري، حسب ما أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني.

كما استرجعت ذات المصالح كميات من خليط خام الذهب والحجارة والمتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب،في حينتم توقيف 20 شخصا آخر وضبط بندقية 01 رشاشة من نوع FMPK و03 مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف و04 بنادق صيد و06 مسدسات آلية و99128 لتر من الوقودو142طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني، حسب البيان ذاته.

ش.ن