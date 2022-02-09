توقيف 28 تاجر مخدرات وحجز أزيد من 7 قناطير من المخدرات المغربية

تمكنت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة، من توقيف 07 تجار مخدرات، واحباط محاولات إدخال كميات كبيرة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تُقدر بـ 07 قناطير و21 كيلوغرام من الكيف المعالج.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، فقد تم توقيف 21 تاجر مخدرات آخرين بحوزتهم 22.5 كيلوغرام من نفس المادة و152.31 غرام من مادة الكوكايين، بالإضافة إلى 25992 قرصا مهلوسا تم ضبطها خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية الأخرى.

كما أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وجانت وتندوف، 84 شخصا وضبطت 20 مركبة و214 مولدا كهربائيا و132 مطرقة ضغط و04 أجهزة للكشف عن المعادن وكميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، فضلا عن 05 أطنان من خليط خام الذهب والحجارة.

في حين تم توقيف 15 شخصا آخر وحجز 14 بندقية صيد و173 قنطار من مادة النحاس و57 قنطار من مادة التبغ و25.6 طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب و20140وحدة من مختلف المشروبات بكل من تيزي وزو وغليزان وباتنة وقالمة والوادي وبسكرة وبرج باجي مختار.

كما أحبط حراس الحدود محاولات تهريب كميات من الوقود تُقدر بـ 28035 لتر بكل من تبسة والطارف وسوق أهراس وبرج باجي مختار، يضيف ذات البيان.

رمزي أحمد توميات

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