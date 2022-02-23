توقيف 28 تاجر مخدرات وحجز أزيد من 11 قنطار من الكيف المعالج

تمكنت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة، من توقيف 8 تجار مخدرات وأحبطت محاولات إدخال كميات كبيرة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تُقدر بـ 11 قنطار و91 كيلوغرام من الكيف المعالج.

وحسب بيان لوزارة الدفاع، فقد تم توقيف 20 تاجر مخدرات آخرين وضبط 508558 قرصا مهلوسا تم ضبطها خلال عمليات عديدة عبر مختلف النواحي العسكرية.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وعين قزام وجانت وتندوف، 211 شخصا وضبطت 29 مركبة و240 مولدا كهربائيا و161 مطرقة ضغط و10 أجهزة للكشف عن المعادن وكميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب بالإضافة إلى 58.5 طن من خليط خام الذهب والحجارة.

في حين تم توقيف 14 شخصا آخر وحجز 10 بنادق صيد و72 قنطار من مادة التبغ بكل من باتنة وبسكرة وتقرت والمسيلة والنعامة. كما أحبط حراس الحدود محاولات تهريب كميات من الوقود تُقدر بـ 25858 لتر بكل من تبسة والطارف وسوق أهراس.

رمزي أحمد توميات

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