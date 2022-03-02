توقيف 27 تاجر مخدرات وضبط أزيد من 70 كلغ من الكيف المعالج

تمكنت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، عبر مختلف النواحي العسكرية، من توقيف 27 تاجر مخدرات وضبط 70.5 كيلوغرام من الكيف المعالج و333026 قرصا مهلوسا.

و أوقفت مفارز للجيش بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وبشار وجانت وتندوف، 959 شخصا وضبطت 32 مركبة و515 مولدا كهربائيا و295 مطرقة ضغط وكميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب بالإضافة إلى 83 طن من خليط خام الذهب والحجارة.

في حين تم توقيف 14 شخصا آخر وحجز 08 بنادق صيد و06 أطنان من المواد الغذائية الموجهة للتهريب بالإضافة إلى 125 قنطار من مادة التبغ و1653 وحدة من مختلف المشروبات بكل من سطيف وعين الدفلى وبسكرة وخنشلة والوادي وعين قزام.

ومن جهة أخرى، أحبط حراس الحدود محاولات تهريب كميات من الوقود تُقدر بـ 14160 لتر بكل من تبسة والطارف وسوق أهراس.

رمزي أحمد توميات

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