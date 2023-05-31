توقيف 265 شخصا يمتهنون نشاط التنقيب غير المشروع عن الذهب

توقيف 265 شخصا يمتهنون نشاط التنقيب غير المشروع عن الذهب

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن ﭭزام وجانت وتندوف، خلال الفترة الممتدة من 24 إلى 30 ماي، 265 شخصا ينشطون في إطار عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وضبطت عناصر الجيش الوطني خلال العملية، 26 مركبة و112 مولدا كهربائيا و81 مطرقة ضغط و07 أجهزة للكشف عن المعادن إضافة إلى 70 قنطار من خليط خام الذهب والحجارة و كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

شرف الدين عبد النور

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