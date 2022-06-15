توقيف 25 تاجر مخدرات وضبط أزيد من 7 قناطير من الكيف المعالج

توقيف 25 تاجر مخدرات وضبط أزيد من 7 قناطير من الكيف المعالج

أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة، 06 تجار مخدرات، حسبما أفادت به وزارة الدفاع في بيان لها.

ووفقا لنص البيان، فقد تم إحباط محاولات إدخال كميات كبيرة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تُقدر بـ 07 قناطير و19 كيلوغرام من الكيف المعالج

في حين تم توقيف 19 تاجر مخدرات آخرين وضبط 05 كيلوغرام من نفس المادة و48352 قرصا مهلوسا خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية الأخرى.

من جهة أخرى وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وعين ڤزام وجانت، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، 156 شخصا وضبطت 17 مركبة و38 مولدا كهربائيا و21 مطرقة ضغط و30 طنا من خليط الذهب الخام والحجارة وكميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

في حين تم توقيف 21 شخصا وضبط 19 بندقية صيد وثلاثة مسدسات آلية و31065 علبة سجائر و28 طنا من المواد الغذائية الموجهة للتهريب، وهذا بكل من ورڤلة والوادي والمسيلة وبسكرة وغرداية.

كما أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني محاولات تهريب كميات ضخمة من الوقود تُقدر بـ 75409 لتر بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وتبسة والطارف وسوق أهراس.

رمزي أحمد توميات

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