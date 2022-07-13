توقيف 25 تاجر مخدرات وضبط أزيد من قنطاري من الكيف المعالج

توقيف 25 تاجر مخدرات وضبط أزيد من قنطاري من الكيف المعالج

تمكنت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة، من توقيف 06 تجار مخدرات وإحباط محاولات إدخال كميات من المخدرات عبر الحدود مع المغرب.

وكشفت وزارة الدفاع، في بيان لها، أن الكمية تُقدر بـقنطارين و41 كيلوغرام من الكيف المعالج، كما تم توقيف 19 تاجر مخدرات آخرين وضبط قنطارين و71 كيلوغرام من نفس المادة بالإضافة إلى 172601 قرصا مهلوسا خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية.

من جهة أخرى، وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وعين ڤزام وجانت وتندوف، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، 96 شخصا وضبطت 26 مركبة و248 مولدا كهربائيا و150 مطرقة ضغط و07 أجهزة كشف عن المعادن و08 طن من خليط الذهب الخام والحجارة وكميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

في حين تم توقيف 04 أشخاص وضبط مسدسا رشاش من نوع كلاشنيكوف و خزان ذخيرة و12 بندقية صيد و6.9 طن من مادة التبغ و25.3 طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب، وهذا بكل من عين أمناس وتبسة وخنشلة والوادي وبسكرة والجلفة وباتنة وغرداية.

كما أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني محاولات تهريب كميات من الوقود تُقدر بـ 54358 لتر بكل من برج باجي مختار وتبسة والطارف وسوق أهراس.

رمزي أحمد توميات

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