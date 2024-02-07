توقيف 236 شخصا ينشطون في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب و هذا ما تم ضبطه

7 فبراير، 2024

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن ڨزام وجانت، خلال الفترة الممتدة من 31 جانفي إلى 6 فيفري الجاري، 236 شخصا، كانوا ينشطون في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، و ضبطت 26 مركبة و 187 مولدا كهربائيا، و 19 قنطارا من خام الذهب والحجارة، حسب ما أورده بيان وزارة الدفاع الوطني.

كما ضبطت ذات المفارز أيضا، 112 مطرقة ضغط، و 10 أجهزة للكشف عن المعادن، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات، إستعملت في ذات العمليات، يضيف ذات المصدر.

 

شرف الدين عبد النور

7 فبراير، 2024

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