توقيف 23 تاجر مخدرات وحجز ما يقارب 10 قناطير من الكيف المعالج

توقيف 23 تاجر مخدرات وحجز ما يقارب 10 قناطير من الكيف المعالج

أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة، 23 تاجر مخدرات، حسبما أفادت به وزارة الدفاع الوطني في بيان لها.

ووفقا لنص البيان، فقد تم إحباط محاولات إدخال كميات ضخمة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تُقدر بـ 09 قناطير و92 كيلوغرام من الكيف المعالج.

في حين تم توقيف 46 تاجر مخدرات آخرين وضبط 30 كيلوغرام من نفس المادة و285461 قرصا مهلوسا خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية الأخرى.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وعين ڤزام وجانت وتندوف، 559 شخصا وضبطت 27 مركبة و123 مولدا كهربائيا و117 مطرقة ضغط و44 طن من خام الذهب والحجارة وكميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

في حين تم توقيف 17 شخصا آخر بحوزتهم 36 بندقية صيد معها 7330 خرطوشة بالإضافة إلى 114490 علبة سجائر و71 طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب، وهذا بكل من أم البواقي وورڤلة والمنيعة والوادي وبسكرة وخنشلة وباتنة وعين ڤزام.

في سياق متصل، أحبط حراس الحدود محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تُقدر بـ 50080 لتر بكل من تمنراست وأدرار وتبسة والطارف وسوق أهراس، فيما تم توقيف 135 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من جانت وتلمسان وعين صالح وبشار وورڤلة.

رمزي أحمد توميات

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