توقيف 21 تاجر مخدرات وحجز حوالي 14 قنطار من الكيف المعالج

أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة، 06 تجار مخدرات واحباط محاولات إدخال كميات ضخمة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تُقدر بــ 13 قنطار و63 كيلوغرام من الكيف المعالج

وأفادت وزارة الدفاع الوطني، في بيان لها، أنه تم توقيف 15 تاجر مخدرات آخرين وضبط 08 كيلوغرام من نفس المادة بالإضافة إلى 79539 قرصا مهلوسا خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية.

من جهة أخرى، وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وعين ڤزام وجانت وتندوف، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، 66 شخصا وضبطت 08 مركبات و31 مولدا كهربائيا و15 مطرقة ضغط وكميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

في حين تم توقيف 05 أشخاص وضبط بندقية صيد و6.5 طن من مادة التبغ و4.7 طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب، وهذا بكل من عين أمناس والجلفة والوادي وورڤلة.

كما أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني محاولات تهريب كميات من الوقود تُقدر بـ 7739 لتر بكل من برج باجي مختار وتبسة والطارف وسوق أهراس.

رمزي أحمد توميات

معجب بهذه: إعجاب تحميل...