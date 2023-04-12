توقيف 21 تاجر مخدرات وإحباط محاولات إدخال كميات كبيرة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب

12 أبريل، 2023

أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، خلال الفترة الممتدة من 05 إلى 11 أفريل الجاري، 21 تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال كميات كبيرة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تُقدر بـ 04 قناطير و62 كيلوغرام من الكيف المعالج، فيما تم ضبط 101107 قرص مهلوس.

وتأتي هذه العمليات في إطار محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا،

ش.ن

 

12 أبريل، 2023

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