توقيف 19 تاجر مخدرات و إحباط محاولات إدخال أزيد من قنطار من الكيف المعالج عبر الحدود الغربية

5 يوليو، 2023

أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 28 جوان إلى 04 جويلية، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، 19 تاجر مخدرات، وهذا في إطار محاربة الجريمة المنظمة و التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات، حسب ما كشفه بيان وزارة الدفاع الوطني.

كما أحبطت ذات المفارز، محاولات إدخال قنطار و 64 كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، فيما تم ضبط 422259 قرص مهلوس، يضيف المصدر ذاته

شرف الدين عبد النور

5 يوليو، 2023

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