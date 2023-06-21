توقيف 181 شخص بتمنراست وبرج باجي مختار وإن ﭭزام وجانت بتهمة  التنقيب غير المشروع عن الذهب

21 يونيو، 2023
وزارة الدفاع الوطني: إحباط محاولات هجرة غير شرعية بالسواحل الوطنية

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن ﭭزام وجانت 181 شخصا وضبطت 13 مركبة و113 مولدات كهربائية و57 مطرقة ضغط وكذا 3 أجهزة للكشف عن المعادن.

كما ضبطت ذات المفارز 116,5 قنطار من خليط خام الذهب والحجارة، وهذا خلال الفترة الممتدة من 14 إلى 20 جوان، حسب بيان وزارة الدفاع الوطني.

كما تم ضبط خلال ذات العملية،  كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، يضيف ذات البيان.

شرف الدين عبد النور

21 يونيو، 2023

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