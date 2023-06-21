توقيف 181 شخص بتمنراست وبرج باجي مختار وإن ﭭزام وجانت بتهمة التنقيب غير المشروع عن الذهب

توقيف 181 شخص بتمنراست وبرج باجي مختار وإن ﭭزام وجانت بتهمة التنقيب غير المشروع عن الذهب

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن ﭭزام وجانت 181 شخصا وضبطت 13 مركبة و113 مولدات كهربائية و57 مطرقة ضغط وكذا 3 أجهزة للكشف عن المعادن.

كما ضبطت ذات المفارز 116,5 قنطار من خليط خام الذهب والحجارة، وهذا خلال الفترة الممتدة من 14 إلى 20 جوان، حسب بيان وزارة الدفاع الوطني.

كما تم ضبط خلال ذات العملية، كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، يضيف ذات البيان.

شرف الدين عبد النور

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