قامت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 13 جوان 2023، بتنفيذ العديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني فقد تمكنت مفارز الجيش الوطني الشعبي، من توقيف 18 عنصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة.

فيما ضبطت مفارز أخرى بكل من تمنراست وبرج باجي مختار، بندقية رشاشة من نوع FMPK وبندقية قناصة و4 مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف و3 قنابل يدوية.

ومن جهتها ألقت مصالح الأمن التابعة للجيش الوطني الشعبي القبض على مجرم قاطع طريق، بتمنراست، إذ يتعلق الأمر بالمسمى “حاوناتي سيد عمر” المكنى “بيبي”، المجرم الموقوف الذي كان بحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة.

وتم تقديمه أمام الجهات القضائية لدى محكمة تمنراست أين تم وضعه رهن الحبس المؤقت من طرف قاضي التحقيق بتهم حمل سلاح ناري وذخيرة دون رخصة وجريمة بث الرعب في وسط السكان

رمزي أحمد توميات

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