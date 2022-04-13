توقيف 17 تاجر مخدرات وضبط أزيد من 9 قناطير من الكيف المعالج

توقيف 17 تاجر مخدرات وضبط أزيد من 9 قناطير من الكيف المعالج

أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة، 17 تاجر مخدرات، خلال الفترة الممتدة من 06 إلى 12 أفريل الجاري.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، فقد أحبط مفارز للجيش محاولات إدخال كميات كبيرة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تُقدر بـ 09 قناطير و13 كيلوغرام من الكيف المعالج .

في حين تم توقيف 16 تاجر مخدرات آخرين وضبط 64 كيلوغرام من نفس المادة وكذا 97370 قرصا مهلوسا خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية الأخرى.

و من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وعين ڤزام وجانت وتندوف، 56 شخصا وضبطت 12 مركبة و83 مولدا كهربائيا و53 مطرقة ضغط وجهازي كشف عن المعادن وكميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

ووفقا لذات البيان، فقد تم توقيف شخصين بحوزتهما بندقيتي صيد بكل من تبسة والوادي.

وفي سياق متصل، أحبط حراس الحدود محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تُقدر بـ 71311 لتر بكل من تبسة والطارف وسوق أهراس وبرج باجي مختار والوادي.

فيما تم توقيف 45 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من بشار والمنيعة وتلمسان وإن أميناس.‎

رمزي أحمد توميات

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