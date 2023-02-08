أفلح حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني، في إحباط محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود، تقدر بـ 77620 لتر بكل من برج باجي مختار وسوق أهراس والطارف وتبسة، على إثر العديد من العمليات،وذلك خلال الفترة الممتدة خلال الفترة من 01 إلى 07 فيفري 2023، حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأضاف ذات البيان، أن حراس السواحل تمكنوا من إحباط محاولات هجرة غير شرعية بالسواحل الوطنية، وإنقاذ 44 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، كما تمكنوا من توقيف 161 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.

حورية سعداوي

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