توقيف 158 شخصا ينشطون في التنقيب غير المشروع عن الذهب

توقيف 158 شخصا ينشطون في التنقيب غير المشروع عن الذهب

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن قزام وإن صالح وجانت، 158 شخصا وضبطت 38 مركبة و224 مولدا كهربائيا و84 مطرقة ضغط و08 أجهزة للكشف عن المعادن و130 قنطار من خام الذهب والحجارة، خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 21 نوفمبر الجاري، حسب ما أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني.

كما ضبطت ذات المفارز كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، يضيف البيان.

كما تمّ توقيف 15 شخصا آخر وضبط 06 بنادق صيد و29634 لتر من الوقود و31 طن من المواد الغذائية الموجّهة للتهريب والمضاربة و16 قنطار من مادة التبغ و21389 وحدة من مختلف المشروبات، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني، يختم البيان.

ش.ن

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