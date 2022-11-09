توقيف 15 شخص زوروا تذاكر مباراة المنتخب الوطني

تمكّنت مصالح الشرطة بوهران من تفكيك شبكة متكونة من 15 شخص مختصة في تزوير التذاكر الإلكترونية للدخول إلى ملعب “ميلود هدفي” بمناسبة وديتي المنتخب الوطني ضد نظيريه الغيني والنيجيري في سبتمبر المنصرم.

وأوضحت خلية الاتصال والعلامات العامة لأمن الولاية، في بيان لها، أن هذه العملية جاءت بعد معلومات وردت لمصالح أمن دائرة بئر الجير مفادها وجود تذاكر مزورة تم طرحها ونسخها بعدد من مقاهي الأنترنت بإقليم الاختصاص وطرحها للبيع والتداول قصد استعمالها كتذاكر للدخول إلى الملعب.

وحسب نص البيان، فقد باشرت ذات المصالح تحريات كشفت عن لجوء أفراد الشبكة إلى عدة طرق للتزوير واستعمال المزور كاستعمال تقنية المسح الضوئية أو تطبيقات خاصة في الإعلام الآلي كتغيير في بيانات الهوية أو الرقم التسلسلي للتذاكر.

وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية مع وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن (وهران)، تم توقيف 15 شخصا وحجز معدات مستعملة في التزوير، تتمثل في 11 وحدة مركزية للإعلام الآلي وست طابعات و110 تذكرة دخول عند البوابة الإلكترونية.

ليديا كبيش

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