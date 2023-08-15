توقيف 15 شخصا وحجز أزيد من 300 كبسولة من المؤثرات العقلية بالعاصمة

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في الأمن الحضري الرابع القبة لأمن المقاطعة الإدارية حسين داي، من توقيف 15 شخصا مشتبه فيهم بالمتاجرة في المخدرات و المؤثرات العقلية، حسب ما أورده بيان خلية الإتصال و العلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر.

و جاءت قضايا الحال التي كانت تحت الإشراف الدائم للنيابة المختصة إقليميا حسب ذات المصدر، بعد استغلال لمعلومات أمنية وردت إلى الأمن الحضري الرابع بالقبة بأمن المقاطعة الإدارية لحسين داي، أفادت بوجود مجموعة من الأشخاص المشتبه فيهم على مستوى عدة أحياء من مدينة القبة يتاجرون في المخدرات و حاولوا بسط نفوذهم و بث الرعب وسط سكان الحي.

و أفضت التحريات إلى توقيف المشتبه فيهم اللذين كانوا محل بحث في عدة قضايا لترويج المخدرات، وهذا بعد القيام بعمليات شرطية واسعة النطاق بالتنسيق مع الفرق المتنقلة للشرطة القضائية و عناصر فرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية لحسين داي و عناصر أمن الحواضر التابعة لها، يضيف المصدر.

و بالإستعانة بفرقة الأنياب، تم تنفيذ أذونات لتفتيش مساكن المشتبه فيهم،حيث أفضت إلى توقيف 15 شخص في قضايا الحال، كما تم ضبط وحجز بحوزتهم، 377 كبسولة من المؤثرات العقلية، و كمية من المخدرات من نوع “القنب الهندي” قدّرت بـ 170 غراما، و 26 سلاحا أبيضا، إضافة إلى مبلغ مالي بالعملة الوطنية قدّر بـ 284450دج من عائدات ترويج السموم ، و كلب شرس يستعمل كسلاح موجه للتعدي، وكذا 2 من الشماريخ، يفيد بيان الأمن.

و تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا وفق ملفات إجراءات جزائية، عن قضية تكوين جماعة أشرار لغرض المتاجرة في المخدرات و المؤثرات العقلية، و الحيازة على أسلحة بيضاء محظورة من الصنف السادس دون مبرر شرعي و ألعاب نارية، و مبلغ مالي بالعملة الوطنية المقدر بـ 38000 د.ج من عائدات الترويج، و 4 أسلحة بيضاء محظورة من الصنف السادس، و مركبتين سياحيتين و دراجة نارية،تستعمل في نقل وتوزيع وترويج المخدرات، و 6 هواتف نقالة.

شرف الدين عبد النور

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