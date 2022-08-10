توقيف 15 تاجر مخدرات وضبط 212 كيلوغرام من الكيف المعالج خلال أسبوع

تمكنت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة، 08 تجار مخدرات وأحبطت محاولات إدخال كميات من المخدرات عبر الحدود مع المغرب.

وحيب بيان لوزارة الدفاع، فإن هذه الكمية تُقدر بـ 212 كيلوغرام من الكيف المعالج، كما تم توقيف 07 تجار مخدرات آخرين وضبط 49286 قرصا مهلوسا خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية.

من جهة أخرى، وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن ڤزام وجانت، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، 180 شخصا وضبطت 18مركبة و332 مولدا كهربائيا و250 مطرقة ضغط و13وطن من خليط خام الذهب والحجارة وكميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

في حين تم توقيف 14 شخصا وضبط 05 بنادق صيد ومسدس آلي و80519 علبة من مادة التبغ و3367 وحدة من مختلف المشروبات وكميات من المواد الغذائية الموجهة للتهريب تقدر بـ 105 طن، وهذا بكل من ورقلة والوادي وبسكرة وسطيف وباتنة وإن ڤزام.

ومن جهة اخرى، أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني محاولات تهريب كميات معتبرة من الوقود تُقدر بـ 70866 لتر بكل من تمنراست وتبسة والطارف وسوق أهراس.

رمزي أحمد توميات

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