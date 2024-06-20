توقيف 149 شخصا ينشطون في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب
أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 19 جوان الجاري، بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وجانت، 149 شخصا، وضبطت 12 مركبة، و 66 مولدا كهربائيا، إستعملت في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، حسب ما أورده بيان وزارة الدفاع الوطني.
كما ضبطت ذات المفارز، في ذات السياق، 51 مطرقة ضغط، و 03 أجهزة للكشف عن المعادن، بالإضافة إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة والمتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات، إستعملت لذات الغرض، يضيف ذات المصدر.
شرف الدين عبد النور