توقيف 140 شخصا ينشطون في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب

توقيف 140 شخصا ينشطون في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، في الفترة الممتدة من 18 إلى 23 أفريل الجاري، بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن ڤزام، 140 شخصا وضبطت 34 مركبة و175 مولدا كهربائيا و75 مطرقة ضغط و236 قنطار من خام الذهب والحجارة، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، في

كما تم توقيف 17 شخصا آخر وضبط بندقية 01 رشاشة FMPK و15 بندقية صيد وكميات من الذخيرة و12055 لتر من الوقود و18 طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة و142 قنطار من مادة التبغ، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

ش.ن