توقيف 113 شخصا ينشطون في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب و هذا ما تم ضبطه

توقيف 113 شخصا ينشطون في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب و هذا ما تم ضبطه

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن صالح وإيليزي، خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 16جانفي الجاري، 113 شخصا، وضبطت 83 قنطارا من خام الذهب والحجارة، و 54 مركبة و 145 مولدا كهربائيا و 65 مطرقة ضغط، إستعملت في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، حسب ما أورده بيان وزارة الدفاع الوطني.

كما ضبطت ذات المفارز، 04 أجهزة كشف عن المعادن، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات إستعملت في ذات الغرض، يضيف المصدر ذاته.

شرف الدين عبد النور

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