توقيف 10 عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال اسبوع

نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 14 إلى 20 سبتمبر 2022، عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني.

وحسب بيان لوزارة الدفاع، فقد أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 10 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني.

في حين كشفت ودمرت مفرزة أخرى مخبأ للجماعات الإرهابية وقنبلتين (02) تقليديتي الصنع خلال عملية بحث وتمشيط بالبويرة

رمزي أحمد توميات

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