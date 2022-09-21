توقيف 10 عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال أسبوع

21 سبتمبر، 2022

تمكنت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 14 إلى 20 سبتمبر 2022، من تنفيذ عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، فقد أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 10 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني.

ووفقا لذات المصدر، فقد كشفت ودمرت مفرزة أخرى مخبأ للجماعات الإرهابية وقنبلتين تقليديتي الصنع خلال عملية بحث وتمشيط بالبويرة.

رمزي أحمد توميات

21 سبتمبر، 2022

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