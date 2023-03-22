توقيف 09 عناصر دعم للجماعات الإرهابية عبر التراب الوطني

22 مارس، 2023

أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي 09 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني أن هذه العمليات تدخل في سياق الجهود المتواصلة المبذولة في مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها، حيث نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 21 مارس 2023، عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني.

ش.ن

22 مارس، 2023

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