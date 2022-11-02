توقيف 09 عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال أسبوع

قامت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 26 أكتوبر إلى 01 نوفمبر الجاري، بتنفيذ عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، فقد أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي 09 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني.

فيما تم كشف وتدمير مخبأين وأربع (04) قنابل تقليدية الصنع بكل من تيبازة والشلف، يضيف ذات البيان.

رمزي أحمد توميات

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