توقيف 08 عناصر دعم للجماعات الارهابية خلال أسبوع

22 فبراير، 2023

نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة من 15 إلى 21 فيفري 2023. عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية. تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني فقد أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي 8 عناصر دعم للجماعات الإرهابية. في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني.

فيما تم كشف وتدمير قنبلة تقليدية الصنع إثر دورية بحث وتمشيط ببومرداس، يضيف ذات البيان.

رمزي أحمد توميات

22 فبراير، 2023

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