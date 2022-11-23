توقيف 07 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني

23 نوفمبر، 2022

نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 22 نوفمبر 2022، عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية في سياق الجهود المتواصلة المبذولة في مكافحة الإرهاب.

نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 22 نوفمبر 2022، عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني، وفي هذا الاطار أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي 07 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني.

ف.س

23 نوفمبر، 2022

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