توقيف 06 تجار مخدرات وحجز أزيد من 12 قنطار من الكيف المعالج

توقيف 06 تجار مخدرات وحجز أزيد من 12 قنطار من الكيف المعالج

أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة، 06 تجار مخدرات، حسبما أفادت به وزارة الدفاع الوطني في بيان لها.

وحسب نص البيان ، فقد أحبطت مفارز الجيش محاولات إدخال كميات ضخمة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تُقدر بـ 12 قنطار و76 كيلوغرام من الكيف المعالج.

في حين تم توقيف 19 تاجر مخدرات آخرين وضبط 07 كيلوغرامات من نفس المادة وكذا 18421 قرصا مهلوسا خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية الأخرى.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وعين ڤزام وجانت وتندوف، (58) شخصا وضبطت 24 مركبة و36 مولدا كهربائيا و21 مطرقة ضغط وكميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب فضلا عن 22 طن من خليط خام الذهب والحجارة.

في حين تم توقيف 09 أشخاص وضبط 04 بنادق صيد و46 قنطار من مادتي النحاس والأليمنيوم و67970 علبة من مادة التبغ و34 طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب وهذا بكل من برج باجي مختار وعين ڤزام وورڤلة وإن أميناس والوادي وسطيف وباتنة.

كما أحبط حراس الحدود محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تُقدر بـ 24064 لتر بكل من تبسة والطارف وسوق أهراس وبرج باجي مختار.

في سياق آخر، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا 62 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع.

فيما تم توقيف 405 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من جانت وتمنراست وتلمسان وغيليزان والنعامة وبشار، يضيف ذات البيان.

رمزي أحمد توميات

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