توقيف 06 أجانب ضمن شبكات ترويج للمخدرات غرب العاصمة

قامت مصالح أمن ولاية الجزائر، ممثلة في فرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية زرالدة، بمعالجة قضية حيازة المخدرات “الماريخوانا” لغرض البيع، الدخول والإقامة في التراب الوطني بطريقة غير شرعية، انتحال هوية الغير، مع تفكيك عناصر الشبكة الإجرامية وتوقيف 6 رعايا أجانب.

وحسب بيان لخلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن العاصمة، فان قضية الحال انطلقت أطوارها باستغلال معلومة تفيد بوجود شبكة إجرامية تنشط في الاتجار غير المشروع للمخدرات، ليتم مباشرة التحريات التي أفضت إلى توقيف مشتبه فيه، الذي تم إخضاعه لعملية التلمس الجسدي.

ووفقا لذات المصدر، فقد تم ضبط بحوزة المعني 45 كيس ورقي تحتوي مخدر الماريخوانا يقدر وزنها بـ57 غرام، كان يخفيها بملابسه الداخلية.

وبعد إخطار النيابة المختصة إقليميا، واستصدار إذن نيابي بتمديد الاختصاص وتفتيش مسكن المشتبه فيه، تم توقيف 5 أشخاص آخرين من جنسيات أجنبية بداخل المنزل، و ضبط داخل الشقة على 4 أكياس ورقية تحتوي مخدر “الماريخوانا”.

بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية المعمول بها، تمّ تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصّة إقليميا.

ليديا كبيش

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