توقيف 04 أشخاص مشتبه فيهم في سرقة المحلات التجارية بالرويبة

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية الرويبة خلال الأسبوع الماضي، من توقيف 04 أشخاص مشتبه فيهم في قضية السرقة مقترنة بظرف الليل وإخفاء أشياء مسروقة، تتراوح أعمارهم ما بين 20 و 28 سنة، مسبوقون قضائيا، ينحدرون من ولاية الجزائر. حسب ما أفاد به بيان لخلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر.

جاءت القضية التي كانت تحت الإشراف الدائم للنيابة المختصة إقليميا، على إثر ترسيم شكوى مقدمة من قبل شخص بخصوص تعرض محله للهواتف النقالة للسرقة، بالإضافة إلى مبلغ مالي يقدر بـ 20.000 دج كان متواجد بصندوق، فور تلقي الشكوى باشرت ذات المصلحة التحريات والتحقيقات للقبض على الفاعلين.

تمكن المحققون التابعون للمصلحة بعد الأبحاث واستغلال الوسائل التقنية والعلمية المتاحة من قبل المديرية العامة للأمن الوطني من تحديد هوية المشتبه بهما اللذان قاما بكسر المحل من الخارج، حيث تسلل أحدهما إلى الداخل وجمع المسروقات ووضعها في كيس بلاستيكي قدمه لشريكه الذي كان يقوم بمهمة تأمين المكان. حسب نفس البيان.

استمرارا للتحري تم توقيف المشتبه فيهما، حيث تبين لاحقا أنهما متورطين في عدة قضايا تتمثل في (19) قضية بقطاع اختصاص باب الوادي، (07) قضايا بقطاع سيدي أمحمد وقضيتين على مستوى أمن الروبية تخص الاعتداء بالعنف على الأشخاص متبوع بالسرقة، كما أن المشتبه فيهما يزاولان نشاط بيع الهواتف بالسوق السوداء. أضاف البيان.

تم بالتنسيق مع النيابة القبض على الشريكين الآخرين اللذان يمتهنان أيضا ببيع وشراء

الهواتف النقالة في السوق السوداء ليتم توقيفهما والتحقيق معهما عن تهمة إخفاء أشياء مسروقة مع التستر وعدم التبليغ عن السرقة.

ختم البيان أنه تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا وفق ملف إجراءات جزائية عن قضايا تكوين جماعة أشرار لغرض الإعداد للسرقة المقترنة بظروف الكسر، التعدد، الليل، التستر وإخفاء أشياء مسروقة.

خديجة مقداد

معجب بهذه: إعجاب تحميل...