توقيف 03 نساء قامت بإنشاء وكر للدعارة و الرذيلة  بقبو عمارة بالعاصمة

تمكّنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية سيدي أمحمد، من توقيف 07 أشخاص مشتبه فيهم، من بينهم 03 نساء، تراوحت أعمارهم ما بين 19 سنة و 45 سنة، أغلبهم مسبوقين قضائيا، متورطين في قضية إنشاء وكر للدعارة متبوع بالحيازة على سلاح أبيض محظور بدون مبرر شرعي، حسب ما كشفه بيان خلية الإتصال و العلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر.

و جاءت قضية الحال حسب ذات المصدر، بعد تلقّي شكاوي من طرف سكان أحد أحياء الجزائر الوسطى عن وجود نشاط مشبوه “الدعارة”، على مستوى قبو بإحدى العمارات، المستغل من قبل إمراة مسبوقة قضائيا اتَّخذته كوكر للدعارة و مأوى للمنحرفين و ذوي السوابق العدلية، و إستيائهم من الوضعية اللاأخلاقية .

و بالتّنسيق الدّائم مع النيابة المختصة إقليميا، تم الحصول على إذن بالتفتيش، حيث أسفرت العملية عن توقيف 03 نسوة و 04 رجال مشتبه فيهم، و تم ضبطهم في وضعيات مشبوهة، حيث تم حجز سلاح أبيض و 10 حقن مستعملة لغرض إستهلاك المخدرات الصلبة، يضيف المصدر ذاته.

و بعد تنقيط الموقوفين على مستوى مصلحة المحفوظات المركزية و بالتنسيق مع المصالح الأمنية الأخرى، تبيَّن أنهم متورطون في عدة قضايا، منها الحيازة على مخدرات لغرض المتاجرة مع عرقلة مهام الشرطة، تكوين جماعة أشرار لغرض الإعداد لجنحة السرقة تحت طائلة التهديد بواسطة سلاح أبيض، يفيد بيان الأمن.

و تم تقديم المشتبه فيهم، أمام النيابة المختصة إقليميا وفق ملفات إجراءات جزائية، يختم البيان.

شرف الدين عبد النور

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