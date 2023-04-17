توقيف 03 أشخاص يروّجون المخدرات والمؤثرات العقلية بالحراش في العاصمة

17 أبريل، 2023

تمكّنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة للشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية الحراش من معالجة قضيتين متعلقتين بحيازة ونقل المخدرات الصلبة ” كوكايين” لغرض الترويج باستحضار مركبة، حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية لغرض عرضها على الغير مع حيازة أسلحة بيضاء محظورة.

وأفاد بيان لخلصة الاتصال والعلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر، أنّ قضية الحال التي تمت تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا تكمن خلالها عناصر المصلحة من توقيف 03 أشخاص مسبوقين قضائيا تتراوح أعمارهم ما بين 25 و 45 سنة ، كما أن تنفيذ إذن بالتفتيش أسفر عم ضبط و حجز مخدرات ومؤثرات عقلية من مختلف الأنواع :
– 209 غرام من المخدرات الصلبة ” كوكايين”
– 119 قرص من المؤثرات العقلية.
– 06 أسلحة بيضاء محظورة من مختلف الأحجام والأنواع.
– مبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدر بـ 25000 دج ومركبة.

بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا، يضيف البيان.

ش.ن

 

17 أبريل، 2023

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