توقيف منتحل صفة ضابط سامي في الجيش الوطني الشعبي

تمكنت مصالح الدرك الوطني بالجزائر العاصمة، من توقيف شخص مشتبه فيه في قضايا النصب والإحتيال. واستعمال لقب متصل بمهمة منظمة قانونا أو صفة.

وجاء في بيان لمصالح لدرك الوطني، :”إنه طبقا لأحكام المادة 17 من قانون الإجراءات الجزائية، وعملا بالإذن الصادر عن نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد. تنهي المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر إلى علم المواطنين، أنها قامت بتوقيف الشخص المدعو “أ.ن.د”. المشتبه فيه في قضايا النصب والإحتيال، واستعمال لقب متصل بمهمة منظمة قانونا أو صفة حددت السلطة العمومية شروط منحها “إنتحال صفة ضابط سامي في الجيش الوطني الشعبي”.

ووجهت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر نداء إلى كل شخص يكون قد وقع ضحية للسالف ذكره. سواء إلتقاه شخصيا أو تعامل معه. وقدم المشتبه فيه نفسه ضابط سامي في الجيش الوطني الشعبي، التوجه إلى مقر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر، أو إلى أقرب مقر للدرك الوطني عبر تراب الجمهورية.

وذلك لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة أو تقديم معلومات من شأنها المساعدة في التحريات الجارية عن طريق سند إعلامي إشعارات أوصاف أو صور تخص المشتبه فيه السالف الذكر، يضيف البيان

رمزي أحمد توميات

معجب بهذه: إعجاب تحميل...