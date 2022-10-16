توقيف مشتبه فيه في قضايا نصب و احتيال بالعاصمة

تمكنت مصالح الدرك الوطني بالجزائر العاصمة, من توقيف شخص مشتبه فيه في قضايا النصب والاحتيال, واستعمال لقب متصل بمهمة منظمة قانونا أو صفة, حسب ما أفاد به بيان لمصالح الدرك الوطني.

و أوضح البيان، بان المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر، قامت بتوقيف الشخص المدعو أ.ن.د, المشتبه فيه في قضايا “النصب والاحتيال, استعمال لقب متصل بمهمة منظمة قانونا أو صفة، حددت السلطة العمومية شروط منحها (انتحال صفة ضابط سامي في الجيش الوطني الشعبي)”.

و نادت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر, كل شخص يكون قد وقع ضحية للسالف ذكره, سواء التقاه شخصيا أو تعامل معه, وقدم المشتبه فيه نفسه ضابط سامي في الجيش الوطني الشعبي, التوجه إلى مقر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر, أو إلى أقرب مقر للدرك الوطني عبر تراب الجمهورية لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة أو تقديم معلومات، من شأنها المساعدة في التحريات الجارية عن طريق سند إعلامي, إشعارات, أوصاف أو صور تخص المشتبه فيه السالف الذكر، يختم البيان.

حورية سعداوي

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