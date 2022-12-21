توقيف مزوري الوثائق الإدارية الخاصة بطلبات تأشيرات السفر

تمكنت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة، نهاية الأسبوع المنصرم، من توقيف شخصين يقومان بتزوير المحررات الإدارية الرسمية، وأفاد بيان صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني أن هذا التزوير غرضه إدراج هذه المحررات الادارية في الملفات الخاصة بطلبات تأشيرات السفر.

وأضاف هذا البيان أن هذه العملية مكنت المصلحة من حجز 13 جواز سفر، ملفات ومحررات إدارية مزورة، وكذا الوسائل المستعملة في التزوير والمتمثلة في جهاز إعلام آلي، آلة طباعة وختم مقلد.

وحسب ذات البيان أنه تم تقديم المشتبه فيهما أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس، عن قضيةالتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية.

ياسمين بن صغير

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