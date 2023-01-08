توقيف مروج مخدرات خطير ببرج الكيفان

تمكنت مصالح الأمن من توقيف أحد الأشخاص المعروفين في حي ” الدوم” ببرج الكيفان شرقي العاصمة، متلبسا بجرم حيازة المؤثرات العقلية بغرض البيع، بعد عدة شكاوي و تبليغات و معلومات مؤكدة ن وجود مجموعة من الأشخاص،يقومون بترويج المخدرات على مستوى حي ” الدوم” ببرج الكيفان.

حيث أفلح رجال الشرطة بعد اعداد خطة محكمة وتطويق المكان. في توقيف أحد المشتبه فيهم بداخل “كشك”في حالة تلبس، وبحوزته 17 قرص مهلوس من نوع “بريقابين” المعروفة في الوسط الاجرامي باسم “صاروخ “ و مبلغ من المال بقيمة 35 الف دج، حيث تم مصادرتها و إحالة الموقوف إلى التحقيق.

و صرح المتهم الموقوف أمام هيئة محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الأحد لمتابعته بتهمة حيازة المخدرات،بغرض العرض على الغير، وهي التهمة التي أنكرها جملة وتفصيلا مصرحا أنه بيوم الوقائع تم ضبط أقراص مهلوسة، وأنه اشتراها بغرض الاستهلاك الشخصي نافيا عرضها على الغير، أو الترويج بالحي الذي يقطنه، مضيفا بأنه يتعاطى في اليوم 4 أقراص، كما أنه ثمن القرص الواحد يقدر ب500دج ملتمسا العفو عنه كونه تاجر في الفواكه بالسوق البلدي، متوعدا بأن تكون المرة الاخيرة التي يمثل فيها امام هيئة المحكمة.

و يجدر التنويه بأن المحكمة التمست وكيل الجمهورية تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 200 الف دج مع الايداع في الجلسة.

حورية سعداوي

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