توقيف مروج مخدرات بالعاصمة

تمكنت عناصر الأمن الحضري السادس” شارع الشهداء ” بأمن المقاطعة الإدراية سيدي أمحمد، من توقيف وجود شخص مسبوق قضائيا في قضايا المتاجرة و ترويج المخدرات، حيث يقوم ببيعها في الأوساط الشبانية بما فيهم القصر في الحي السكني محل إقامته ، ما أبدى استياء سكان الحي والخوف على أبنائهم،حسب ماجاء في بيان لخلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر.

وأضاف البيان، بأنه تم بالتنسيق الدائم مع النيابة المختصة إقليميا وتنفيذا لإذن بالتفتيش ، ضبط و حجز كل من: 120 قرص مؤثر عقلي،3 لفافات من المخدرات الصلبة “هيروين” بوزن 0.26غ،3 لفافات من المخدرات الصلبة “كريستال” بوزن 1.3،قطع من المخدرات”القنب الهندي”،4 قارورات تحتوي محلول مخدر،2 أسلحة بيضاء محظورة،4هواتف نقالة و كذا مبلغ مالي بالعملة الوطنية المقدر بـ5300 د.ج من عائدات الترويج.

وختم البيان بأنه تم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة المختصة إقليميا،بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية.