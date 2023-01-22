توقيف محتال في قضية سرقة مركبة سياحية بالعاصمة

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية حسين داي، من توقيف مشتبه فيه في قضية سرقة مركبة سياحية، مسبوق قضائيا،والذي ينحدر من العاصمة،حسب بيان لخلية الاتصال والعلاقات العامة للمديرية العامة لأمن ولاية الجزائر.

وأوضح البيان، أنه وبعد التنسيق بين المصالح تبين ضلوع المعني في ثلاث قضايا وأنه محل أمرين بالقبض صادرين عن الجهات القضائية المختصة، وبفضل التحريات المكثفة لعناصر الفرقة المحققة والخبرة الميدانية، في تتبع الشبكات المختصة في سرقة المركبات، تبين أن احد الأشخاص في كل مرة ينتهج نفس الأسلوب من خلال التواصل مع احد بائعي السيارات الذي يوهمه بأنه يرغب في شراء سيارته.

وأضاف ذات البيان، بأن المشتبه فيه كان يطلب من أحد بائعي السيارات التوجه إلى ورشة لتصليح طلاء السيارات، وهذا لمعاينة حالة السيارة لغرض الشراء، وأثناء المراقبة يستغفل البائع وصاحب الورشة ثم يشغل السيارة ويلوذ بالفرار، ليتم بعدها تحديد هوية المشتبه فيه.

وختم البيان، بأن ذات المصالح أوقفت الفاعل بعد التعرف عليه من قبل الضحية والشاهد، مع استرجاع السيارة محل السرقة، وحيث أن العملية تمت إثر إذن بالتفتيش.