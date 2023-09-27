توقيف مجموعة إجرامية مختصة في النصب والاحتيال بتيارت

27 سبتمبر، 2023

تمكّنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني في منطقة تخمارت بتيارت من إحباط نشاط شبكة إجرامية مختصة في النصب والاحتيال. الواقعة تعود إلى شكوى تقدم بها أحد المقيمين ببلدية تخمارت في ولاية تيارت، والذي يدير مستودعًا لبيع الخردوات الحديدية.

وفي تفاصيل القضية، أُبلغ الضحية أن هناك شخصين سيقومان ببيعه خردوات حديدية، ولكنهما قدما له قارورة ماء تحتوي على مادة مخدرة بدلاً من السلع المعدنية المتفق عليها. بعد تناول هذه المادة، فقد وعيه وتعرض لسرقة مبلغ مالي كبير، بلغ مليار ومائة مليون سنتيم، من قبل الجناة الذين لاذوا بالفرار.

بعد تلقي الشكوى، باشرت الفرقة الإقليمية على الفور التحريات، وتمكنت من تحديد هوية المشتبه بهم، بما في ذلك المشتبه الرئيسي البالغ من العمر 55 سنة. وباستخدام استراتيجية محكمة، تمكنت السلطات من اعتقال أفراد الشبكة في وسط مدينة تيارت واستدراجهم للتحقيق.

تمت مداهمة مساكن المشتبه بهم، حيث تم ضبط المواد المشبوهة المذكورة أعلاه. وأظهرت التحقيقات أن هذه الشبكة قامت بعدة عمليات نصب واحتيال على العديد من الأشخاص، حيث قام أفرادها بتقسيم المبالغ المالية بينهم.

كما تم تقديم المشتبه بهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة فرندة، الذي أحال الملف إلى قاضي التحقيق. وفي نهاية المطاف، تم وضع المشتبه به الرئيسي قيد الحبس في مؤسسة عقوبية في فرندة، بينما تم وضع المشتبه بهم الآخرين تحت الرقابة القضائية حتى استكمال التحقيقات وتقديمهم للمحكمة للمحاكمة.

خديجة مقداد

27 سبتمبر، 2023

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