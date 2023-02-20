توقيف لص يحترف سرقة الأحذية ذات الماركة العالمية من المساجد بالعاصمة

ألقت مصالح الأمن بالعاصمة على لص يحترف سرقة الاحذية ذات الماركة العالمية، من المساجد حين اقامة الصلوات الخمس، حيث تم مشاهدة المتهم، وهو يسرق حذاء أحد المصلين من طرف أحدهم فتم التبليغ عنه، بعد سلسلة سرقات طالت مسجد دار الإمام بحي المحمدية.

وتمت احالة المتهم على المحاكمة وفقا لاجراءات المثول الفوري أمام هيئة محكمة الجنح بالدار البيضاء. أين اعترف جزئيا بالوقائع المنسوبة اليه، محاولا تضليل القاضي. باعتباره بيوم الوقائع أخطأ في ارتداء الحذاء، فقام بأخذ حذاء أحد المصلين ذو الماركة “العالمية” ألمانية الصنع، عن غير قصد. غير أن رئيس المحكمة، لم يقتنع بتصريحات المتهم التي كانت متضاربة ومتناقضة، وغير منطقية، خاصة وأن الحذاء الذي كان يرتديه المتهم في المحكمة يختلف تماما عن الحذاء محل الجريمة، ولا يوجد تشابه بينهما يجعله يخلط بينهما.

كما عاتب القاضي المتهم عن أفعاله كون أن هذا النوع من السرقات وفي دور العبادة، جعلت عشرات المصلين يعزفون عن اقامة الصلاة في المسجد، خشية أن يفقدوا أحذيتهم، فيغادرون المسجد حافيو القدمين، وكم مصلي تعرض لهذا الموقف -حسب القاضي.

وعلى ضوء مازرد من معطيات التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة شهرين حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة، قدرها 200 ألف دج، في حق المتهم الموقوف.

حورية سعداوي

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