توقيف عنصري دعم للجماعات الإرهابية خلال أسبوع

كشفت اليوم الأربعاء، وزارة الدفاع الوطني في بيان لها، عن الحصيلة العملياتية للجيش الوطني الشعبي في الفترة من 19 إلى 25 جويلية 2023.

وحسب بيان وزارة الدفاع، فإنه في سياق الجهود المتواصلة المبذولة في مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها، نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 19 إلى 25 جويلية 2023، عديد العمليات.

و أسفرت هذه العمليات عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني.

في في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي عنصري (02) دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليتين منفصلتين.

في حين تم كشف وتدمير قنبلة (01) تقليدية الصنع بالبليدة، يضيف ذات البيان.

رمزي أحمد توميات

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