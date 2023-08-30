توقيف عنصري دعم للجماعات الإرهابية خلال أسبوع

30 أغسطس، 2023
الجيش الوطني الشعبي-خنشلة

نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 23 إلى 29 أوت 2023، عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، ففي إطار مكافحة الإرهاب، تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، خلال عملية بحث وتفتيش ببومرداس من كشف وتدمير (01) مخبأ للجماعات الإرهابية.

ووفقا لذات المصدر، يحتوي المخبأ على (20) قذيفة مضادة للدبابات و(12) قنبلة يدوية تقليدية الصنع، بالإضافة إلى كمية من الذخيرة والمتفجرات وأغراض أخرى

في حين تم توقيف عنصري (02) دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات منفصلة، يضيف ذات البيان.

رمزي أحمد توميات

30 أغسطس، 2023

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