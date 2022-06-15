تمكنت فرقة البحث والتدخل لأمن ولاية بجاية من الاطاحة بشخص يبلغ من العمر 26 سنة ينحدر من ولاية الوادي، وفقا للمديرية العامة للأمن الوطني.

وأوضحت ذات المصالح، أن المعني كان ينصب على ضحاياه منتحلا صفة موظف سامي في الدولة ويوهمهم بالوساطة لدى الادارات العمومية المركزية والمحلية.

وأضاف المصدر، أن المتهم أوهم ضحاياه بتمكينهم من الاستفادة من مزايا ومنافع مقابل مبالغ مالية معتبرة على غرار ملفات السكن ومشاريع ونشاطات تجارية أخرى.

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كما كان المشتبه فيه يلجا لحيلة تتمثل في التقاط صور له مع مسؤولين بعض الإدارات المحلية، وصور أخرى مرتديا لبدلات خاصة للإطاحة بضحاياه.

ليديا كبيش

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