 توقيف شخص منتحل صفة موظف سامي في الدولة ببجاية

15 يونيو، 2022

تمكنت فرقة البحث والتدخل لأمن ولاية بجاية من الاطاحة بشخص يبلغ من العمر 26 سنة ينحدر من ولاية الوادي، وفقا للمديرية العامة للأمن الوطني.

وأوضحت ذات المصالح، أن المعني كان ينصب على ضحاياه منتحلا صفة موظف سامي في الدولة ويوهمهم بالوساطة لدى الادارات العمومية المركزية والمحلية.

وأضاف المصدر، أن المتهم أوهم ضحاياه بتمكينهم من الاستفادة من مزايا ومنافع مقابل مبالغ مالية معتبرة على غرار ملفات السكن ومشاريع ونشاطات تجارية أخرى.
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كما كان المشتبه فيه يلجا لحيلة تتمثل في التقاط صور له مع مسؤولين بعض الإدارات المحلية، وصور أخرى مرتديا لبدلات خاصة للإطاحة بضحاياه.

ليديا كبيش

15 يونيو، 2022

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