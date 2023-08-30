توقيف شبكة مختصة في تموين و تخزين المخدرات والمؤثرات العقلية بالعاصمة

30 أغسطس، 2023
توقيف شبكة مختصة في تموين و تخزين المخدرات والمؤثرات العقلية بالعاصمة

أوقفت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية الرويبة ، 04 أشخاص من بينهم شخصين مسبوقين قضائيا، ينحدرون من ولاية الجزائر، في قضية التموين ، التخزين ، حيازة المؤثرات العقلية و المخدرات من نوع القنب الهندي لغرض الإتجار غير الشرعي بهما في إطار جماعة إجرامية منظمة، مع عرقلة مهام الأعوان المكلفين بمحاربة جرائم الإتجار غير الشرعي بالمخدرات، و إخفاء، و كذا التستر عن شخص مبحوث عنه، إضافة إلى تضليل مسار التحقيق، حسب ما كشفه بيان خلية الإتصال و العلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر.

و جاءت قضية الحال حسب ذات المصدر، على إثر معلومة أمنية وردت على علم أفراد الفرقة مفادها وجود جماعة إجرامية منظمة قامت بتخزين المؤثرات العقلية و المخدرات مع ترويجها بين أوساط الشباب على مستوى مدينة الرغاية و ماجاورها.

و تحت الإشراف الدائم للنيابة المختصة إقليميا، تمكّن عناصر ذات الفرقة من الإطاحة بجميع أفراد الشبكة، كما أن تنفيذ أذونات بالتفتيش لمساكنهم أسفرت عن ضبط و حجز ، 7500 كبسولة من المؤثرات العقلية، 01 كغ و 256 غ من المخدرات قنب هندي، و مبلغ مالي مسروق قدّر بــ 40000دج، يضيف المصدر.

و تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة وفق ملفات إجراءات جزائية، يختم بيان الأمن.

شرف الدين عبد النور

30 أغسطس، 2023

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