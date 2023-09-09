توقيف شبكة إجرامية  تنشط في ترويج ال “كوكايين” بالعاصمة

تمكّنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية بئر مراد رايس، من توقيف 3 أشخاص مشتبه فيهم عن قضية حيازة المخدرات الصلبة كوكايين، حسب ما أورده بيان خلية الإتصال و العلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر.

و على إثر استغلال معلومات وردت إلى ذات المصلحة عن نشاط مشبوه في مجال الاتجار غير المشروع بالمخدرات الصلبة لشخصين بالقرب من أحد الفنادق على مستوى مدينة بئرمرادرايس، قامت الضبطية رفقة عناصرها بالترصد لهاذين الأخيرين، حيث تم رصد مركبة متوقفة بعين المكان، يضيف المصدر.

و بعد توقيفها و إخضاعهما لعملية التلمس القانونية، مع تفتيش المركبة، ضُبط بحوزتهما مبالغ مالية و أكياس بلاستيكية داخل المركبة بها مخدرات صلبة كوكايين مع ميزان صغير دقيق يستعمل في وزن المخدرات الصلبة، وكذا مجموعة أكياس بلاستيكية فارغة تستعمل في تغليف المخدرات الصلبة، وحقيبة سوداء اللون بداخلها مبالغ مالية من عائدات الترويج، حسب ذات البيان.

استمرارا للتحريات، تمكّنت ذات العناصر من توقيف مركبة أخرى على متنها مشتبه فيه أخر، و بعد التفتيش الدقيق للمركبة عُثر بداخلها على صفيحة من المخدرات الصلبة “كوكايين” مستطيلة الشكل وكيس صغير به نفس المادة، يفيد بيان الأمن.

و تم خلال هاته العملية ضبط وحجز 557.15 غرام مخدرات صلبة من نوع كوكايين، 6 غرام من المخدرات الصلبة من نوع إكستازي، و شفرتين ومقص يستعملان في تقطيع المخدرات، شريط بلاستيكي يستعمل في تغليف المخدرات الصلبة، و سلاح أبيض، وكذا ميزان إلكتروني يستعمل في وزن المخدرات الصلبة، إضافة إلى 295.000 دينار جزائري من عائدات الترويج، و مركبة سياحية، حسب ما كشفه ذات المصدر.

و تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا وفق ملفات إجراءات جزائية عن قضية حيازة المخدرات الصلبة لغرض الاستهلاك الشخصي والعرض على الغير، يختم بيان الأمن.

شرف الدين عبد النور

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