توقيف رعية أجنبية يتاجر في “تشوشنة”  بالعاصمة

تمكّنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية سيدي أمحمد، من توقيف رعية أجنبية، مشتبه فيه في قضية حيازة المخدرات الصلبة هيرويين، حسب ما أورده بيان خلية الإتصال و العلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر.

و جاءت هاته القضية حسب ذات المصدر، على إثر إستغلال معلومات وردت إلى ذات المصلحة عن نشاط مشبوه في مجال الاتجار غير المشروع بالمخدرات الصلبة هيروين لرعية أجنبية على مستوى أحد أحياء الجزائر الوسطى.

عليه، قامت الضبطية رفقة عناصرها بالترصد لهذا الأخير، وبعد توقيفه وإخضاعه لعملية التلمس القانونية، تم ضبط بحوزته 6 لفافات من مادة صلبة بنية اللون ملفولفة بشريط لاصق أسود اللون مموهة بداخل ملابسه و التي قدّر وزنها الإجمالي بـ 384 غ، تبين بعد عرض المادة للكشف الأولي أنها مخدرات صلبة من صنف هيروين المعروفة في الوسط الشعبي “بالتشوشنة”، يضيف المصدر.

كما أن تنقيطه على مستوى المحفوظات المركزية، بيّن ضلوع المشتبه فيه في قضايا مماثلة.

و تم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة المختصة إقليميا وفق ملفات إجراءات جزائية عن قضية الحيازة و الإتجار غير المشروع بالمخدرات الصلبة، الهجرة السرية و الإقامة غير الشرعية، يختم بيان الأمن.

شرف الدين عبد النور

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